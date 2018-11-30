В ООС продолжают выяснять обстоятельства исчезновения солдата на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В штабе проведения операции Объединенных сил продолжают выяснять обстоятельства исчезновения на Донбассе и местонахождении солдата Сергея Проданюка. Об этом сообщили УНН в пресс-центре штаба ООС.
"Инцидент произошел во время "зачистки "... Ничего пока неизвестно", - сказали в штабе ООС.
Напомним, вчера в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк.
Напомним, 28 ноября в допуске на территорию Украины пограничниками было отказано более 30 гражданам Российской Федерации, 26-го - около 80, днем ранее - около 90.
Напомним, украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
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