В ООС продовжують з’ясовувати обставини зникнення солдата на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У штабі проведення операції Об’єднаних сил продовжують з’ясовувати обставини зникнення на Донбасі і місце перебування солдата Сергія Проданюка. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу ООС.
"Інцидент стався під час "зачистки»… Нічого наразі невідомо", - сказали у штабі ООС.
Нагадаємо, вчора у ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій Проданюк.
Нагадаємо, 28 листопада у допуску на територію України прикордонниками було відмовлено понад 30 громадянам Російської Федерації, 26-го – близько 80, днем раніше – близько 90.
Нагадаємо, українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.
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