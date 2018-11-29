Сьогодні на Донбасі поранено військового, ще один зник безвісти

КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військ, у результаті чого отримав поранення один військовий, ще один зник безвісти у результаті бойового зіткнення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.