Сьогодні на Донбасі поранено військового, ще один зник безвісти

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. З початку поточної доби на Донбасі бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військ, у результаті чого отримав поранення один військовий, ще один зник безвісти у результаті бойового зіткнення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“Впродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. В тому числі — 5 разів з озброєння, забороненого Мінськими угодами... В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Також у ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій Проданюк. Вживаються заходи щодо його розшуку”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі ООС, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Чермалик та Гнутове.

Також вогневі нальоти із застосуванням мінометів 82-го калібру ворог здійснив по оборонцях хутора Вільного, Луганського, Чермалика та Водяного, а позиції поблизу Тарамчука були обстріляні зі стрілецької зброї.

“У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл”, — зазначили у прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

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