Сегодня на Донбассе ранены военного, еще один пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики 9 раз обстреляли позиции украинских войск, в результате чего получил ранения один военный, еще один пропал без вести в результате боевого столкновения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - 5 раз по вооружению, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Принимаются меры по его розыску ", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Чермалык и Гнутово.
Также огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам хутора Свободного, Луганского, Чермалык и Водяного, а позиции вблизи Тарамчук были обстреляны из стрелкового оружия.
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.