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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 102022 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 107717 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 143687 просмотра

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7 марта, 17:42 • 140092 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134181 просмотра

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Эксклюзив
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6 марта, 17:12 • 145386 просмотра

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Сегодня на Донбассе ранены военного, еще один пропал без вести

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. С начала текущих суток на Донбассе боевики 9 раз обстреляли позиции украинских войск, в результате чего получил ранения один военный, еще один пропал без вести в результате боевого столкновения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.

"На протяжении текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. В том числе - 5 раз по вооружению, запрещенного минского соглашениями ... В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Также в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк. Принимаются меры по его розыску ", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Чермалык и Гнутово.

Также огневые налеты с применением минометов 82-го калибра враг совершил по защитникам хутора Свободного, Луганского, Чермалык и Водяного, а позиции вблизи Тарамчук были обстреляны из стрелкового оружия.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л / ДНР" 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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