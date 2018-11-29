ООС: бойовики 14 разів порушували режим припинення вогню

Учора ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник чотири рази застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

“Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Шуми, Новгородське, Піски, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського, хутора Вільного та Гнутового. Опорні пункти наших військ біля Луганського окупанти піддали вогневому впливу зі 120 мм мінометів”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення.

За даними розвідки, 28 листопада, чотирьох бойовиків було знищено та ще одного — поранено.