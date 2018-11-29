ООС: боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Вчера ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 14 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскbvb соглашениями.
“Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию со 120 мм минометов”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, 28 ноября, четырех боевиков были уничтожены и еще одного — ранены.