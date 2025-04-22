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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 22102 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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В ООН заявили о продолжении боевых действий в Украине, несмотря на перемирие

Киев • УНН

 • 80 просмотра

В ООН заявили, что боевые действия в Украине продолжаются, несмотря на объявленное перемирие. Организация призвала к миру в соответствии с Уставом ООН и уважению к целостности Украины.

В ООН заявили о продолжении боевых действий в Украине, несмотря на перемирие

Несмотря на объявление о прекращении огня, боевые действия в Украине не прекратились. Об этом заявил спикер Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик во время брифинга в штаб-квартире организации, передает УНН.

Мы приняли во внимание объявление о прекращении огня, но также зафиксировали, что обе стороны продолжают боевые действия. Мы снова призываем положить конец этой войне в соответствии с Уставом ООН, резолюциями, международным правом и с уважением к территориальной целостности Украины

- отметил Стефан Дюжаррик

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же россией обещание о прекращении огня.

Контекст

российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба россии валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине21.04.25, 10:16 • 3192 просмотра

Вита Зеленецкая

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