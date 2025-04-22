В ООН заявили о продолжении боевых действий в Украине, несмотря на перемирие
Киев • УНН
В ООН заявили, что боевые действия в Украине продолжаются, несмотря на объявленное перемирие. Организация призвала к миру в соответствии с Уставом ООН и уважению к целостности Украины.
Несмотря на объявление о прекращении огня, боевые действия в Украине не прекратились. Об этом заявил спикер Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик во время брифинга в штаб-квартире организации, передает УНН.
Мы приняли во внимание объявление о прекращении огня, но также зафиксировали, что обе стороны продолжают боевые действия. Мы снова призываем положить конец этой войне в соответствии с Уставом ООН, резолюциями, международным правом и с уважением к территориальной целостности Украины
Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же россией обещание о прекращении огня.
Контекст
российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба россии валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".
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