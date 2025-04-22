В ООН заявили о продолжении боевых действий в Украине, несмотря на перемирие

Несмотря на объявление о прекращении огня, боевые действия в Украине не прекратились. Об этом заявил спикер Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик во время брифинга в штаб-квартире организации, передает УНН.

Мы приняли во внимание объявление о прекращении огня, но также зафиксировали, что обе стороны продолжают боевые действия. Мы снова призываем положить конец этой войне в соответствии с Уставом ООН, резолюциями, международным правом и с уважением к территориальной целостности Украины - отметил Стефан Дюжаррик

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 00:00 после окончания Пасхи российская армия 2935 раз нарушила данное самой же россией обещание о прекращении огня.

Контекст

российский диктатор владимир путин встретился в кремле с главой генштаба россии валерием герасимовым. Во время встречи он заявил о "пасхальном перемирии".

россия объявила о завершении "Пасхального перемирия" и возобновила удары по Украине