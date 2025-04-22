В ООН заявили про продовження бойових дій в Україні попри перемир'я

Попри оголошення про припинення вогню, бойові дії в Україні не припинилися. Про це заявив речник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Стефан Дюжаррік під час брифінгу в штаб-квартирі організації, передає УНН.

Ми взяли до уваги оголошення про припинення вогню, але також зафіксували, що обидві сторони продовжують бойові дії. Ми знову закликаємо покласти край цій війні відповідно до Статуту ООН, резолюцій, міжнародного права та з повагою до територіальної цілісності України - зазначив Стефан Дюжаррік

Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню.

Контекст

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні