В ООН заявили про продовження бойових дій в Україні попри перемир'я

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 22108 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 69578 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 42622 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 40598 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 42015 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 30765 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Ексклюзив
21 квітня, 12:22 • 25742 перегляди

У Держцентрі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільше затребувані

21 квітня, 10:05 • 67956 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

Ексклюзив
21 квітня, 09:18 • 39649 перегляди

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

21 квітня, 08:55 • 53409 перегляди

Яким був Папа Франциск та що говорив про Україну

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0м/с
50%
749 мм
Популярнi новини

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 38918 перегляди

Марсохід NASA виявив на Марсі елементи, які можуть свідчити про існування на Червоній планеті життя

21 квітня, 15:48 • 10078 перегляди

Підліток під Києвом влаштував перегони з поліцією і вчинив ДТП

21 квітня, 15:48 • 8474 перегляди

Китайська компанія оголосила про прорив у виробництві акумуляторів для електромобілів

21 квітня, 16:26 • 12516 перегляди

Російська система освіти стає все більш політизованою, мілітаризованою та ідеологічно керованою - британська розвідка

21 квітня, 16:37 • 7654 перегляди
Публікації

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 38935 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою
Ексклюзив

21 квітня, 14:32 • 69578 перегляди

Apple в тіні: як сірий ринок техніки б’є по бюджету України, ЄС і США

21 квітня, 14:13 • 34262 перегляди

Що зробити на городі у травні: справи, які не можна упустити

21 квітня, 12:52 • 41978 перегляди

Хто сяде на Святий Престол після Папи Франциска: головні претенденти та правила виборів

21 квітня, 10:05 • 67956 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Володимир Зеленський

Олег Кіпер

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Рим

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 16694 перегляди

Викрали прикраси на €10 млн: "дідусі"-грабіжники Кім Кардаш'ян постануть перед судом

21 квітня, 12:58 • 20790 перегляди

Джон Сіна перевершив усіх на Рестлманії: 17-й титул чемпіона

21 квітня, 12:03 • 18781 перегляди

Фанати знову занепокоєні станом Джастіна Бібера після дивної поведінки на вечірці Coachella

21 квітня, 09:54 • 52692 перегляди

Крістен Стюарт побралася з нареченою Ділан Маєр: церемонія відбулася в Лос-Анджелесі

21 квітня, 08:54 • 54516 перегляди
Актуальне

Instagram

Безпілотний літальний апарат

Truth Social

SAR-Lupe

The Guardian

В ООН заявили про продовження бойових дій в Україні попри перемир'я

Київ • УНН

 • 88 перегляди

В ООН заявили, що бойові дії в Україні тривають, попри оголошене перемир'я. Організація закликала до миру згідно зі Статутом ООН та поваги до цілісності України.

В ООН заявили про продовження бойових дій в Україні попри перемир'я

Попри оголошення про припинення вогню, бойові дії в Україні не припинилися. Про це заявив речник Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй (ООН) Стефан Дюжаррік під час брифінгу в штаб-квартирі організації, передає УНН.

Ми взяли до уваги оголошення про припинення вогню, але також зафіксували, що обидві сторони продовжують бойові дії. Ми знову закликаємо покласти край цій війні відповідно до Статуту ООН, резолюцій, міжнародного права та з повагою до територіальної цілісності України

- зазначив Стефан Дюжаррік

Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 00:00 після закінчення Великодня росіяйська армія 2935 разів порушила дану самою ж рф обіцянку про припинення вогню. 

Контекст

російський диктатор володимир путін зустрівся в кремлі з главою генштабу рф валерієм герасимовим. Під час зустрічі він заявив про "великоднє перемир'я".  

росія оголосила про завершення "Великоднього перемир'я" та відновила удари по Україні21.04.25, 10:16 • 3194 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$66.78
Bitcoin
$87,516.00
S&P 500
$5,104.50
Tesla
$223.45
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,445.41
Ethereum
$1,578.44