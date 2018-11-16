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В ООН рассказали о российских манипуляциях перед голосованием за "крымскую" резолюцию

Киев  •  УНН

 • 17902 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Количество стран, которые из года в год голосуют "против" украинской резолюции о нарушениях прав человека в Крыму, не изменилось, и это является главным достижением голосования. Об этом рассказал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году эта резолюция (резолюция "Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина" - ред.) получила 26 голосов "против", и в этом году. Кажется, в первый год тоже против нее голосовало 26 стран. Мы прекрасно знаем - это я слышал от многих своих коллег и из Африки, и Азии, Латинской Америки, какое безумное давление было на них со стороны российской дипломатии", - сказал дипломат.

По его словам, послы России не выходили из кабинетов министерств иностранных дел в столицах других государств, требуя поменять позицию, то есть голосовать "против" проекта украинской резолюции.

"И вот вся эта могучая российская дипломатическая машина за целый год достигла "нуля": страны, которые голосовали против, не меняются. Это, и весь резерв, и деньги, шантаж и угрозы - они привели к нулевому результату. Мне кажется, что это - главный результат нынешнего голосования", - отметил он.

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Так, Ельченко отметил, что среди стран, голосовавших "против", есть разные - есть, например, откровенные сателлиты, страны, которые находятся в международных "черных списках", такие как Сирия или Северная Корея.

"Там есть и такие страны, как Индия и Китай. Это надо признать. Мы с ними работаем, и работать будем дальше. Я не думаю, что таким странам приятно оставаться в такой компании, в "черном списке", который будет висеть на каждом столбе возле  Организации Объединенных Наций", - добавил украинский представитель в ООН.

Напомним, 15 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Украиной резолюцию, осуждающую зафиксированные на территории оккупированного Крыма нарушения прав человека и незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления в регионе.

Как сообщал УНН, голосовали против украинской резолюции: Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

Украинские Национальные Новости

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