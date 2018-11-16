У МЗС висловились щодо схвалення "кримської резолюції" ООН

“Це важливий внесок до продовження міжнародного тиску на РФ у зв’язку з незаконною окупацією та спробою анексії Криму. Україна вдячна країнам, які підтримали проект резолюції на засіданні Третього комітету, та закликає усі держави-члени ООН підтримати резолюцію під час голосування на пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН”, — заявили в МЗС.

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В Україні схвалюють намір світового співтовариства дотримуватися політики невизнання спроби анексії АР Крим та засуджувати усі намагання РФ щодо її легітимізації, у тому числі шляхом незаконного проведення російських виборів на території півострова.

“Потужним сигналом для Кремля стало включення до тексту документа посилання на резолюцію ГА ООН 1974 року про визначення агресії, а також вимога повернути незаконно захоплений Крим”, — зазначили у Міністерстві.

Проект документа базується на резолюціях Генасамблеї попередніх років щодо прав людини в окупованому Криму, а також на черговій тематичній доповіді Управління Верховного Комісара ООН з прав людини. У МЗС наголошують, що РФ не виконала жодного з положень цих резолюцій, а ситуація з правами людини на півострові продовжує погіршуватися.

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“Особливу увагу приділено питанню українських громадян, які незаконно утримуються РФ з політичних мотивів. Міжнародне співтовариство стурбоване подальшим погіршенням ситуації з правами людини в окупованому Криму, застосуванням тортур стосовно Олега Сенцова, свавільними затриманнями Володимира Балуха, Еміра-Усеїна Куку та багатьох інших, незаконним переміщенням затриманих громадян України з окупованого Криму до РФ”, — констатують у МЗС.

Головне зовнішньополітичне відомство України звертає увагу, що резолюція включає усі види порушень прав людини — від примусового утримання у психлікарнях політичних опонентів і активістів до заборони свободи слова і зібрань. Зокрема, йдеться про триваюче блокування українських сайтів і телеканалів, а також захоплення українських радіочастот у Криму.

МЗС вимагає від РФ негайно припинити грубі порушення прав людини та забезпечити безперешкодний доступ міжнародним правозахисним механізмам, включно з Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні, на територію тимчасово окупованого півострова.

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Раніше УНН оприлюднив список країн у III комітеті 73-ї Генасамблеї ООН, які не проголосували за резолюцію щодо Криму. Також 82 країни утримались.

Нагадаємо, 31 липня МЗС зробило заяву проти РФ щодо Чорного і Азовського морів у трибуналі.