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За захід до портів окупованого Криму затримали 15 суден

За захід до портів окупованого Криму затримали 15 суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. У портах Бердянська та Маріуполя перебувають 15 суден, які затримані за незаконний захід у порти окупованого Криму. Про це УНН повідомили у Державній прикордонні службі України.

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"Загалом затримано і перебувають у портах Бердянська та Маріуполя 15 суден. Частина з них заарештована, по іншій частині тривають відповідні суди", - сказали у прикордонній службі, зауваживши, що всього у полі зору прикордонників перебуває близько 940 суден-порушників, але більша частина - плавзасоби, які обслуговують окуповані порти.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря українські прикордонники затримали риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ. Згодом судно “Норд” передали АРМА, яке воно намагається продати.

Як повідомляв УНН, проти портів РФ в Азовському морі закликали ввести санкції.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Зокрема, у резолюції пропонується оцінити економічні збитки від російської блокади в Азовському морі.

Українські Національні Новини

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