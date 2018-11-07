Генерал порахував затримані РФ в Азовському морі судна під прапорами країн НАТО

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО зазнали економічних збитків через зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі з боку РФ. Про це розповів в інтерв’ю УНН військовий представник місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.