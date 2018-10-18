Росія обіцяє не дозволити спільні навчання України і НАТО в Азовському морі

“Зараз Україна хоче зазвати натівські навчання в Азовське море, але туди вже не можна буде пройти, тому що наш договір з Україною вимагає обопільної згоди для проходу військових кораблів в Азовське море. Але вони цього хочуть, і їм в цьому активно потурають”, — сказав він.

Міністр при цьому зазначив, що Альянс вже проявляє дуже високу активність поблизу кордонів з Росією.

“(Відбувається - ред.) накопичення озброєнь на наших кордонах, настрій на модернізацію транспортної інфраструктури в Європі з тим, щоб американським важким озброєнням, і, напевно, озброєнням інших країн НАТО, було легше вибирати наші кордони, відверто провокаційні навчання, не наші з Китаєм посеред Сибіру, а в Україні, в Грузії і в Чорному морі”, — додав він.

Як повідомляв УНН, у жовтні на узбережжі Азовського моря розпочалися комплексні військові навчання з відпрацюванням тактики відсічі можливої військової агресії Російської Федерації з морського напрямку.