Россия обещает не допустить совместные учения Украины и НАТО в Азовском море

"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - сказал он.

Министр при этом отметил, что Альянс уже проявляет очень высокую активность вблизи границ с Россией.

"(Происходит - ред.) накопление вооружений на наших границах, настроение на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружением, и, наверное, вооружением других стран НАТО, было легче выбирать наши границы, откровенно провокационные учения, не наши с Китаем среди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - добавил он.

Как сообщал УНН, в октябре на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения с отработкой тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.