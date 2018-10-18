Россия обещает не допустить совместные учения Украины и НАТО в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина не сможет провести совместные с НАТО учения в Азовском море, поскольку для этого требуется согласие России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французским СМИ, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - сказал он.
Министр при этом отметил, что Альянс уже проявляет очень высокую активность вблизи границ с Россией.
"(Происходит - ред.) накопление вооружений на наших границах, настроение на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружением, и, наверное, вооружением других стран НАТО, было легче выбирать наши границы, откровенно провокационные учения, не наши с Китаем среди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - добавил он.
Как сообщал УНН, в октябре на побережье Азовского моря начались комплексные военные учения с отработкой тактики отпора возможной военной агрессии Российской Федерации с морского направления.