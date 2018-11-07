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Судно "Норд" ще раз виставлять на торги і знизять ціну

Судно "Норд" ще раз виставлять на торги і знизять ціну

Київ • УНН

 • 14968 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" повторно виставить арештоване судно "Норд" на торги, знизивши ціну. Про це повідомив генеральний директор Віктор Вишньов у себе в Facebook, передає УНН.

"Арештований сейнер “Норд” буде перевиставлено на торги зі зниженням ціни відповідно до правил проведення електронних торгів арештованими активами з Агентством з Розшуку та Менеджменту Активів - АРМА і знайде свого покупця", - зазначив керівник підприємства.

За його словами, раніше в України вже були приклади успішного продажу російських суден. Так, два російських танкери “Ниагара” і “Борислав”, які торгувалися у минулому році на OpenMarket - СЕТАМ було продано за 10,1 млн.

При цьому він уточнив, що сьогодні торги по "Норду" не відбулися, оскільки ні один з зареєстрованих учасників не сплатив гарантійний внесок для участі у торгах.

Нагадаємо, 7 листопада торги з продажу арештованого чорноморського риболовного сейнера "Норд", яке затримали українські прикордонники, не відбулися у зв’язку з відсутністю допущених учасників.

25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Українські Національні Новини

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