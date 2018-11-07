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Судно "Норд" еще раз выставят на торги и снизят цену

Судно "Норд" еще раз выставят на торги и снизят цену

Киев  •  УНН

 • 14966 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" повторно выставит арестованное судно "Норд" на торги, снизив цену. Об этом сообщил генеральный директор Виктор Вишнёв у себя в Facebook, передает УНН.

"Арестованный сейнер "Норд" будет перевиставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами с Агентством по поиску и менеджменту активов - АРМА и найдет своего покупателя", - отметил руководитель предприятия.

По его словам, ранее в Украине уже были примеры успешной продажи российских судов. Так, два российских танкера "Ниагара" и "Борислав", которые торговались в прошлом году на OpenMarket - СЕТАМ были проданы за 10,1 млн.

При этом он уточнил, что сегодня торги относительно "Норда" не состоялось, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах.

Напомним, 7 ноября торги по продаже арестованного черноморского рыболовного сейнера "Норд", которое задержали украинские пограничники, не состоялось в связи с отсутствием допущенных участников.

25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

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