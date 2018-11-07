Арештоване судно "Норд" не змогли продати на торгах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Торги з продажу арештованого чорноморського риболовного сейнера "Норд", яке затримали українські прикордонники, не відбулися сьогодні у зв’язку з відсутністю допущених учасників. Про це йдеться на сайті українського держпідприємства "Система електронних торгів арештованим майном", передає УНН.
Вказується, що торги з продажу судна "Норд" не відбулися.
Початкова вартість судна становить 1 626 181 грн. Воно 1989 року випуску. Також повідомляється, що об’єкт знаходиться у Запорізькій області, в м.Бердянську, в “Бердянському морському торговельному порту”. Воно відшвартоване до причалу № 6.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.
Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.