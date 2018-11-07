Арестованное судно "Норд" не смогли продать на торгах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Торги по продаже арестованного черноморского рыболовного сейнера "Норд", которое задержали украинские пограничники, не состоялось сегодня в связи с отсутствием допущенных участников. Об этом говорится на сайте украинского госпредприятия "Система электронных торгов арестованным имуществом", передает УНН.
Указывается, что торги по продаже судна "Норд" не состоялось.
Начальная стоимость судна составляет 1 626 181 грн. Оно 1989 года выпуска. Также сообщается, что объект находится в Запорожской области, в г.Бердянске, в "Бердянском морском торговом порту". Оно отшвартовано к причалу №6.
Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.