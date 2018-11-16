В МИД высказались об одобрении "крымской резолюции" ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. МИД Украины приветствует одобрение 15 ноября 2018 года Третьим комитетом 73-й сессии ГА ООН обновленной и усиленной резолюции “Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает УНН.
"Это важный вклад в продолжение международного давления на РФ в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма. Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН", - заявили в МИД.
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В Украине одобряют намерение мирового сообщества придерживаться политики непризнания попытки аннексии АР Крым и осуждать все попытки РФ по ее легитимизации, в том числе путем незаконного проведения российских выборов на территории полуострова.
"Мощным сигналом для Кремля стало включение в текст документа ссылка на резолюцию ГА ООН 1974 года о определения агрессии, а также требование вернуть незаконно захваченный Крым", - отметили в Министерстве.
Проект документа базируется на резолюциях Генассамблеи предыдущих лет по правам человека в оккупированном Крыму, а также на очередной тематическом докладе Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека. В МИД отмечают, что РФ не выполнила ни одну из этих резолюций, а ситуация с правами человека на полуострове продолжает ухудшаться.
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"Особое внимание уделено вопросу украинских граждан, которые незаконно удерживаются РФ по политическим мотивам. Международное сообщество обеспокоено дальнейшим ухудшением ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, применением пыток в отношении Олега Сенцова, произволом задержаниями Владимира Балуха, Эмира-Усеина Куку и многих других, незаконным перемещением задержанных граждан Украины из оккупированного Крыма в РФ", - констатируют в МИД.
Главное внешнеполитическое ведомство Украины обращает внимание, что резолюция включает все виды нарушений прав человека - от принудительного содержания в психиатрических больницах политических оппонентов и активистов до запрета свободы слова и собраний. В частности, речь идет о продолжающейся блокировки украинских сайтов и телеканалов, а также захват украинских радиочастот в Крыму.
МИД требует от РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине, на территорию временно оккупированного полуострова.
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Ранее УНН обнародовал список стран в III комитете 73-й Генассамблеи ООН, которые не проголосовали за резолюцию по Крыму. Также 82 страны воздержались.
Напомним, 31 июля МИД сделал заявление против РФ по Черному и Азовскому морям в трибунале.