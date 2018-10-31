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Засідання РБ ООН засвідчило посилення міжнародної ізоляції Кремля - Порошенко

Засідання РБ ООН засвідчило посилення міжнародної ізоляції Кремля - Порошенко

Київ • УНН

 • 7189 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Результати засідання РБ ООН з “українського питання” засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви. Про це на офіційній сторінці у Facebook написав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

“Результати засідання РБ ООН з усією очевидністю засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви, яка демонструє зухвалу поведінку та вперте небажання чути цілком легітимні заклики міжнародної спільноти”, — зазначив Президент Петро Порошенко.

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При цьому, за словами Президента, засідання Ради Безпеки ООН 30 жовтня продемонструвало “потужну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України”. Глава держави подякував міжнародним партнерам та керівництву Секретаріату ООН за тверду солідарність з Україною і заклик посилити гуманітарну допомогу для пом’якшення наслідків російської руйнівної агресії.

“Кремль має припинити свою брутальну агресію на Донбасі, відмовитися від постачання російської зброї та техніки на окуповану територію і припинити обструкцію Мінських домовленостей. Крим має бути деокупований, агресивна політика Росії в акваторії Азовського моря та Керченської протоки є неприйнятною”, — написав Глава держави.

Президент наголосив на безкомпромісній позиції України щодо так званих виборів у псевдореспубліках 11 листопада.

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“Москва повинна відмовитися від проведення фейкових „місцевих виборів“ на окупованому Донбасі у листопаді, вони незаконні й є черговим прикладом російської підривної діяльності”, — зазначив Порошенко.

Радбез ООН на позачерговому засіданні 30 жовтня заслухав ситуацію щодо запланованих на 11 листопада “виборів” на Донбасі. Представникам “ЛНР/ДНР” не дали слова на засіданні Радбезу ООН.

Як повідомляв УНН, Україна на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка проходила 18 вересня, наполягала на ухваленні двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Рада Безпеки ООН — постійно діючий дорадчий орган Організації Об’єднаних Націй, створена у 1945 році разом із прийняттям Статуту ООН. Постійні члени: Китай, США, Росія, Великобританія і Франція. Рішення приймаються всіма членами РБ ООН шляхом консенсусу — досягнення згоди між усіма постійними учасниками.

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Резолюція Ради Безпеки ООН — офіційний документ, який приймається 15 черговими членами Ради Безпеки шляхом голосування членів СБ України. Резолюція ухвалюється за умови, якщо за неї віддано не менше 9 голосів (з 15 членів Ради) і при цьому жоден з постійних членів Ради Безпеки (Великобританія, Китай, Росія, США і Франція) не проголосував проти. Згідно із ст.25 Уставу ООН, резолюції РБ ООН мають обов’язковий характер.

Збройний конфлікт на сході України спалахнув у квітні 2014 року. Бойові дії тривають між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької та Луганської областей.

За даними ООН, із початку конфлікту на Донбасі з середини квітня 2014 року було вбито понад 10 тисяч осіб. Згідно із заявою президента України Петра Порошенка, бойові втрати на Донбасі становили 2911 осіб.

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