Після прийняття Берлінської декларації РФ лишається в ізоляції - МЗС України

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КИЇВ. 12 липня. УНН. МЗС України поширило коментар за підсумками 27-ї щорічної літньої сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ і прийняття Берлінської декларації. Про це повідомила прес-служба зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

“МЗС України вітає ухвалення 27-ою щорічною сесією Парламентської Асамблеї (ПА) ОБСЄ 11 липня резолюції „Триваючі порушення прав людини і основних свобод в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)“. Зазначена резолюція ініційована Постійною делегацією Верховної Ради України в ПА ОБСЄ та увійшла до Берлінської Декларації Асамблеї”, — йдеться у коментарі.

У головному дипломатичному відомстві країни схвалюють резолюцію ПА ОБСЄ, яка вкотре засудила тимчасову окупацію Росією АР Крим та м.Севастополь, закликала до скасування спроби анексії Криму.

"Асамблея вказала на системне невиконання державою-агресором попередніх резолюцій ПА ОБСЄ, визнала погіршення гуманітарної ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, засудила порушення, зловживання, заходи та практику дискримінації щодо мешканців тимчасово окупованого Криму, а також незаконне застосування РФ в окупованому Криму законів, юрисдикції та управління", - зазначається в документі.

МЗС України також вітає ухвалення резолюції Загального Комітету ПА ОБСЄ з політичних питань та безпеки, в якій ПА ОБСЄ, серед іншого, підтверджує свою підтримку у питанні деокупації АР Крим та м. Севастополь, а також повного виведення російських збройних сил з території України.

"Активні спроби парламентської делегації РФ протидіяти винесенню на розгляд парламентаріїв країн-членів ПА ОБСЄ проекту української резолюції стали черговим свідченням кричущих порушень Російською Федерацією основоположних принципів ОБСЄ згідно з Гельсінкським Заключним актом 1975р. Росія продовжує свідомо нехтувати нормами міжнародного права та відмовляється дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов’язань, у тому числі Мінських домовленостей. Відзначаємо, що згадані спроби не знайшли підтримки в ПА ОБСЄ, що стало ще одним свідченням ізольованості російської сторони у її намаганнях виправдати агресію проти України", - наголосили у МЗС.

Крім того, у МЗС України вітають переобрання голови Постійної делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ, народного депутата України А.В.Герасимова заступником керівника Загального Комітету ПА ОБСЄ з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища.

Нагадаємо, 11 липня Парламентська Асамблея ОБСЄ ухвалила Берлінську декларацію з резолюцією України щодо Криму.

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