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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Заседание СБ ООН засвидетельствовало усиление международной изоляции Кремля - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 7162 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Результаты заседания СБ ООН по "украинскому вопросу" показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы. Об этом на официальной странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

“Результаты заседания СБ ООН со всей очевидностью показали продолжающуюся международную изоляцию Москвы, которая демонстрирует вызывающее поведение и упорное нежелание слышать вполне легитимные призывы международного сообщества”, — отметил Президент Петр Порошенко.

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При этом, по словам Президента, заседание Совета Безопасности ООН 30 октября продемонстрировало “мощную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины”. Глава государства поблагодарил международных партнеров и руководство Секретариата ООН за твердую солидарность с Украиной и призыв усилить гуманитарную помощь для смягчения последствий российской разрушительной агрессии.

“Кремль должен прекратить свою грубую агрессию на Донбассе, отказаться от поставки оружия и техники на оккупированную территорию и прекратить обструкцию Минских договоренностей. Крым должен быть деоккупирован, агрессивная политика России в акватории Азовского моря и Керченского пролива неприемлема”, - написал глава государства.

Президент отметил бескомпромиссную позицию Украины относительно так называемых выборов в псевдореспубликах 11 ноября.

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“Москва должна отказаться от проведения фейковых ”местных выборов“ на оккупированном Донбассе в ноябре, они незаконны и является очередным примером российской подрывной деятельности”, — отметил Порошенко.

Совбез ООН на внеочередном заседании 30 октября заслушал ситуацию относительно запланированных на 11 ноября “выборов” на Донбассе. Представителям “ЛНР/ДНР” не предоставили слова на заседании Совбеза ООН.

Как сообщал УНН, Украина на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходила 18 сентября, настаивала на принятии двух резолюций. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий совещательный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 году вместе с принятием Устава ООН. Постоянные члены: Китай, США, Россия, Великобритания и Франция. Решения принимаются всеми членами СБ ООН консенсусом — достижение согласия между всеми постоянными участниками.

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Резолюция Совета Безопасности ООН — официальный документ, который принимается 15 дежурными членами Совета Безопасности путем голосования членов СБ Украины. Резолюция принимается при условии, если за нее отдано не менее 9 голосов (из 15 членов Совета) и при этом ни один из постоянных членов Совета Безопасности (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. Согласно ст.25 Устава ООН, резолюции СБ ООН имеют обязательный характер.

Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул в апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

По данным ООН, с начала конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 были убиты более 10 тысяч человек. Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко, боевые потери на Донбассе составили 2911 человек.

Украинские Национальные Новости

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