Представникам "ЛНР/ДНР" не дали слова на засіданні Радбезу ООН

“1 голос „за“, 7 голосів „проти“, 7 утримались. Таким чином пропозиція запросити пані Олену Кравченко (на засідання, для того щоб представити брифінг Раді Безпеки за пунктом порядку денного) не було прийняте”, — сказав глава Ради Безпеки ООН.

За його словами, був отриманий запит від РФ запросити, відповідно до правила 39 процедур і правил Ради Безпеки, пані Кравченко прийняти участь в засіданні.

“В дусі прозорості роботи ми настояли на відкритій розмові і запросили до участі 2 центральні виборчі комісії ДНР і ЛНР. Розраховуємо, що члени Ради не менш ніж ми зацікавлені в тому, щоб отримати повну інформацію про реальний хід справ в Україні. Закликаємо не піддаватись на пресинг і не перешкоджати виступу у Раді представників ДНР і ЛНР — підписантів Мінських угод”, — зазначив позицію РФ постпред країни.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН розпочала відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.