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Засідання щодо ситуації на окупованих територіях України розпочинається у Радбезі ООН

Засідання щодо ситуації на окупованих територіях України розпочинається у Радбезі ООН

Київ • УНН

 • 10228 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН розпочинає відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби постійного представництва ООН в Україні, передає УНН.

“У вівторок, 30 жовтня, Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Початок о 21:00 за київським часом”, — зазначили в представництві.

Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.

Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.

Українські Національні Новини

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