Засідання щодо ситуації на окупованих територіях України розпочинається у Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рада Безпеки ООН розпочинає відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби постійного представництва ООН в Україні, передає УНН.
“У вівторок, 30 жовтня, Рада Безпеки ООН проведе відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. Початок о 21:00 за київським часом”, — зазначили в представництві.
Як повідомляв УНН, Україна на поточній, 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН наполягатиме на прийнятті двох резолюцій. Перша — про порушення прав людини в окупованому Криму, друга — про мілітаризацію окупованого Криму і Азовського моря.
Як зазначають російські ЗМІ, позачергове засідання щодо України відбувається саме напередодні запланованих бойовиками на 11 листопада “виборів” на Донбасі.