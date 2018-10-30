Заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины начинается в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Совет Безопасности ООН начинает открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы постоянного представительства ООН в Украине, передает УНН.
"Во вторник, 30 октября, Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. Начало в 21:00 по киевскому времени", - отметили в представительстве.
Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.
Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября "выборов" на Донбассе.