Представителям "ЛНР/ДНР" не дали слова на заседании Совбеза ООН

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Киев  •  УНН

 • 19834 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В Нью-Йорке началось открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на оккупированных территориях Украины. На голосовании отклонили предложение РФ дать слово так называемым представителям "ДНР" и "ЛНР" на заседании, передает корреспондент УНН.

"1 голос "за", 7 голосов "против", 7 воздержались. Таким образом предложение пригласить госпожу Елену Кравченко (на заседание, для того чтобы дать брифинг Совету Безопасности по пункту повестки дня) не было принято", - сказал глава Совета Безопасности ООН.

По его словам, был получен запрос от РФ пригласить в соответствии с правилом 39 процедур и правил Совета Безопасности, госпожу Кравченко принять участие в заседании.

"В духе прозрачности работы мы настояли на открытой беседе и пригласили к участию 2 центральные избирательные комиссии ДНР и ЛНР. Рассчитываем, что члены Совета не менее чем мы заинтересованы в том, чтобы получить полную информацию о реальном ходе дел в Украине. Призываем не поддаваться на прессинг и не препятствовать выступлению в Совете представителей ДНР и ЛНР - подписантов Минских соглашений", - огласил позицию РФ постпред страны.

Напомним, Совет Безопасности ООН начал открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины.

Как сообщал УНН, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая - о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая - о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября "выборов" на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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