В ООН розповіли про російські маніпуляції перед голосуванням за "кримську" резолюцію

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кількість країн, які з року в рік голосують “проти” української резолюції щодо порушень прав людини в Криму, не змінилась, і це є головним досягненням голосування. Про це розповів Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

“У минулому році ця резолюція (резолюція „Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна“ - ред.) мала 26 голосів „проти“, і в цьому році. Здається, в перший рік теж проти неї голосувало 26 країн. Ми прекрасно знаємо — це я чув від багатьох своїх колег і з Африки, і Азії, Латинської Америки, який шалений тиск був на них з боку російської дипломатії”, — сказав дипломат.

За його словами, посли Росії не виходили з кабінетів міністерств закордонних справ у столицях інших держав, вимагаючи поміняти позицію, тобто голосувати “проти” проекту української резолюції.

“І от вся ця могутня російська дипломатична машина за цілий рік спромоглась „нуля“: країни, які голосували проти, не міняються. Це, і весь резерв, і гроші, шантаж і погрози — вони призвели до нульового результату. Мені здається, що це — головний результат цьогорічного голосування”, — зазначив він.

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Так, Єльченко зазначив, що серед тих країн, що голосували “проти”, є різні — є, наприклад, відверті сателіти, країни, які перебувають у міжнародних “чорних списках”, такі як Сирія чи Північна Корея.

“Там є й такі країни, як Індія і Китай. Це треба визнати. Ми з ними працюємо, і працювати будемо далі. Я не думаю, що таким країнам приємно залишатись у такій компанії, у „чорному списку“, який буде висіти на кожному стовпі навколо Організації Об’єднаних Націй”, — додав український представник в ООН.

Нагадаємо, 15 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив запропоновану Україною резолюцію, яка засуджує зафіксовані на території окупованого Криму порушення прав людини і незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в регіоні.

Як повідомляв УНН, голосували проти української резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

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