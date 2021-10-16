В ООН раскритиковали новый закон об изгнании нелегалов из Польши

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“Закон, принятый Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, противоречит международному праву и законодательству ЕС и только усилит страдания людей, вынужденных бежать”, — говорится в тексте заявления. Гойер указывает, что новый закон противоречит, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны наказываться за незаконное пересечение границы. “Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища”, — подчеркнула представитель ООН.

Дополнение

Агентство ООН по делам беженцев напомнило, что просители убежища, беженцы и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей. Оно “признает проблемы, с которыми столкнулась Польша”, и выразил готовность тесно сотрудничать с властями страны для поиска путей выхода из миграционного кризиса.

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, после принятия поправки к закону парламент одобрил строительство пограничной сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, что нелегально пересекают границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от полугода до трех лет. Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл непосредственно из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.