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В ООН раскритиковали новый закон об изгнании нелегалов из Польши

В ООН раскритиковали новый закон об изгнании нелегалов из Польши

Киев  •  УНН

 • 42898 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Агентство ООН по делам беженцев глубоко обеспокоено тем, что принятый в Польше закон подрывает фундаментальное право убежища, закрепленное в международном и европейском законодательстве. Об этом заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Польше Кристин Гойер в пятницу, 15 октября, передает УНН.

Цитата

“Закон, принятый Польшей якобы в ответ на ситуацию на границе Евросоюза с Беларусью, противоречит международному праву и законодательству ЕС и только усилит страдания людей, вынужденных бежать”, — говорится в тексте заявления. Гойер указывает, что новый закон противоречит, в частности, Конвенции о статусе беженцев 1951 года, в которой четко говорится, что лица, ищущие убежища, не должны наказываться за незаконное пересечение границы. “Незаконное пересечение границы не освобождает государства от международных обязательств, касающихся права убежища”, — подчеркнула представитель ООН.

Дополнение

Агентство ООН по делам беженцев напомнило, что просители убежища, беженцы и мигранты никогда не должны использоваться государствами для достижения политических целей. Оно “признает проблемы, с которыми столкнулась Польша”, и выразил готовность тесно сотрудничать с властями страны для поиска путей выхода из миграционного кризиса.

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Польский парламент 14 октября проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Кроме того, после принятия поправки к закону парламент одобрил строительство пограничной сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Изменения в законе предусматривают, что нелегально пересекают границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от полугода до трех лет. Нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл непосредственно из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, свела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

На границе Польши с Беларусью снова нашли тело мигранта

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне было обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Тело мужчины было замечено в поле экипажем полицейского вертолета в ходе патрулирования территории, на которой действует режим чрезвычайного положения.

Представитель полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший — 24-летний беженец из Сирии, до этого находился на территории Беларуси. При себе он имел белорусскую визу, выданную в середине сентября.

По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в целом уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

С августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как считают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивает условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза. Кроме Польши, увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.

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