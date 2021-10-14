Польща викликала повіреного в справах Білорусі після того, як на кордоні знайшли труп мігранта
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі викликало в четвер тимчасового повіреного в справах Білорусі після того, як польська поліція виявила тіло мігранта недалеко від кордону з Білоруссю. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Це вже вдруге за тиждень, коли Олександра Часновського викликали до МЗС Польщі.
"Сьогодні вранці поліція виявила ще одне тіло людини, яка намагалася перетнути кордон", - повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ Лукаш Ясіна.
Це вже шосте тіло, виявлене польською владою недалеко від кордону після напливу мігрантів.
Часновській також був викликаний в міністерство минулого тижня після того, як прикордонники заявили, що польські солдати, які патрулюють кордон, були обстріляні з білоруської сторони.
Доповнення
Європейська комісія і Варшава заявляють, що потік мігрантів був організований Білоруссю, як форма гібридної війни, покликаної чинити тиск на ЄС у зв'язку з санкціями, які він ввів щодо Мінська. Білорусь це заперечує.
Правозахисники звинуватили уряд Польщі в нелюдському поводженні з мігрантами та у забороні їм звертатися за міжнародним захистом. Уряд заявляє, що Білорусь несе відповідальність за мігрантів, оскільки вони знаходяться на її території на законних підставах, і що пропозиції гуманітарної допомоги були відхилені.
У четвер в Брюсселі, керівництво ЄС викликало посланників з Польщі, Литви і Латвії з приводу долі мігрантів, що застрягли на кордоні з Білоруссю.
Польські законодавці повинні проголосувати за будівництво стіни, оснащеної датчиками руху і камерами, вартістю понад 1,6 мільярда злотих (407 мільйонів доларів). Польща почала будівництво паркану з колючого дроту в серпні.