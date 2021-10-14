Польша вызвала поверенного в делах Беларуси после того, как на границе нашли труп мигранта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство иностранных дел Польши вызвало в четверг временного поверенного в делах Беларуси после того, как польская полиция обнаружила тело мигранта недалеко от границы с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это уже второй раз за неделю, когда Александра Часновского вызвали в МИД Польши.
"Сегодня утром полиция обнаружила еще одно тело человека, пытавшегося пересечь границу", - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Лукаш Ясина.
Это уже шестое тело, обнаруженное польскими властями недалеко от границы после наплыва мигрантов.
Часновский также был вызван в министерство на прошлой неделе после того, как пограничники заявили, что польские солдаты, патрулирующие границу, были обстреляны с белорусской стороны.
Дополнение
Европейская комиссия и Варшава заявляют, что поток мигрантов был организован Беларусью, как форма гибридной войны, призванная оказывать давление на ЕС в связи с санкциями, которые он ввел в отношении Минска. Беларусь это отрицает.
Правозащитники обвинили правительство Польши в нечеловеческом обращении с мигрантами и в запрете им обращаться за международной защитой. Правительство заявляет, что Беларусь несет ответственность за мигрантов, поскольку они находятся на ее территории на законных основаниях, и предложения гуманитарной помощи были отклонены.
В четверг в Брюсселе, руководство ЕС вызвало посланников из Польши, Литвы и Латвии по поводу судьбы мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
Польские законодатели должны проголосовать за строительство стены, оснащенной датчиками движения и камерами, стоимостью более 1,6 миллиарда злотых (407 млн долларов). Польша начала строительство забора из колючей проволоки в августе.