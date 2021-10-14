Польша вызвала поверенного в делах Беларуси после того, как на границе нашли труп мигранта

КИЕВ. 14 октября. УНН. Министерство иностранных дел Польши вызвало в четверг временного поверенного в делах Беларуси после того, как польская полиция обнаружила тело мигранта недалеко от границы с Беларусью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.