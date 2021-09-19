Три тіла знайшли на кордоні Польщі та Білорусі: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прикордонна служба Польщі повідомила, що на кордоні з Білоруссю знайдено три тіла, передає УНН.
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"Сьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі з Білоруссю знайшли тіла трьох людей. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура", - йдеться у Twitter Прикордонної служби Польщі.
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Наразі інформації про померлих немає.
У той же час, прикордонники повідомляють, що на кордоні з Польщею виявили труп громадянки Іраку.
"... у Гродненському районі поблизу села Лісне за метр від білорусько-польського кордону виявлено тіло жінки неслов'янської зовнішності без ознак життя. Поблизу місця виявлення на контрольно-слідової смуги, обладнаної на польській території, зафіксовані явні ознаки волочіння тіла з Польщі в Республіку Білорусь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив у республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.