Три тела нашли на границе Польши и Беларуси: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Пограничная служба Польши сообщила, что на границе с Беларусью найдены три тела, передает УНН.
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"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью нашли тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в Twitter Пограничной службы Польши.
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На данный момент информации о погибших нет.
В то же время, пограничники сообщают, что на границе с Польшей обнаружили труп гражданки Ирака.
"... в Гродненском районе вблизи села Лесное в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосы, оборудованной на польской территории, зафиксированные явные признаки волочения тела из Польши в республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.