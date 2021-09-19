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Три тела нашли на границе Польши и Беларуси: что известно

Киев  •  УНН

 • 37314 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Пограничная служба Польши сообщила, что на границе с Беларусью найдены три тела, передает УНН.

Цитата

"Сегодня, 19 сентября, в пограничном районе с Беларусью нашли тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура", - говорится в Twitter Пограничной службы Польши.

Добавим

На данный момент информации о погибших нет.

В то же время, пограничники сообщают, что на границе с Польшей обнаружили труп гражданки Ирака.

"... в Гродненском районе вблизи села Лесное в метре от белорусско-польской границы обнаружено тело женщины неславянской внешности без признаков жизни. Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосы, оборудованной на польской территории, зафиксированные явные признаки волочения тела из Польши в республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.

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