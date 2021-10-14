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Польща планує звести загородження на кордоні з Білоруссю

Польща планує звести загородження на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. У зв’язку з напливом біженців на кордоні з Білоруссю Польща планує побудувати там надійне загородження. Згідно із законопроектом, схваленим Кабінетом Міністрів, спорудження вартістю 353 млн євро має бути обладнано датчиками руху. Документ спрямований з кабміну в нижню палату парламенту Польщі — Сейм, повідомляється в середу, 13 жовтня, передає УНН.

Цитата

“Спроб перетнути кордон робиться все більше”, — так обґрунтував свій законопроект уряд. Проект також передбачає, що ніхто не зможе наближатися до нового прикордонного загородження ближче, ніж на 200 метрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: у Польщі затримали українців за допомогу в організації незаконної міграції з Білорусі

На зростання кількості мігрантів скаржаться також Латвія, Литва та Німеччина

Починаючи з серпня тисячі мігрантів — в основному з країн Близького Сходу і Африки — намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Як вважають в ЄС, надаючи біженцям можливість переходити кордон, білоруський правитель Олександр Лукашенко мстить за санкції Брюсселя. Є підозри, що білоруська влада навмисно забезпечує умови для ввезення нелегальних мігрантів в країну і незаконно переправляють їх до кордонів з країнами — членами ЄС. Крім Польщі, на збільшення кількості мігрантів на кордонах з Білоруссю також скаржаться Литва і Латвія.

В останні тижні Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан, яке забороняє журналістам і гуманітарним організаціям доступ до всієї лінії 400-кілометрового кордону.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, Берлін також відзначає значне збільшення числа тих, хто незаконно проник на територію країни. Так, з серпня 2021 року в ФРН нелегально перебралися через Білорусь 4300 мігрантів. Повідомляється також про затримання контрабандистів, зазначив в середу офіційний представник міністерства внутрішніх справ ФРН.

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