Польща планує звести загородження на кордоні з Білоруссю

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“Спроб перетнути кордон робиться все більше”, — так обґрунтував свій законопроект уряд. Проект також передбачає, що ніхто не зможе наближатися до нового прикордонного загородження ближче, ніж на 200 метрів.

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На зростання кількості мігрантів скаржаться також Латвія, Литва та Німеччина

Починаючи з серпня тисячі мігрантів — в основному з країн Близького Сходу і Африки — намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Як вважають в ЄС, надаючи біженцям можливість переходити кордон, білоруський правитель Олександр Лукашенко мстить за санкції Брюсселя. Є підозри, що білоруська влада навмисно забезпечує умови для ввезення нелегальних мігрантів в країну і незаконно переправляють їх до кордонів з країнами — членами ЄС. Крім Польщі, на збільшення кількості мігрантів на кордонах з Білоруссю також скаржаться Литва і Латвія.

В останні тижні Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан, яке забороняє журналістам і гуманітарним організаціям доступ до всієї лінії 400-кілометрового кордону.

За даними міністерства внутрішніх справ Німеччини, Берлін також відзначає значне збільшення числа тих, хто незаконно проник на територію країни. Так, з серпня 2021 року в ФРН нелегально перебралися через Білорусь 4300 мігрантів. Повідомляється також про затримання контрабандистів, зазначив в середу офіційний представник міністерства внутрішніх справ ФРН.