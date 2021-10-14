Польша планирует построить заграждения на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В связи с наплывом беженцев на границе с Беларусью Польша планирует построить там надежное заграждения. Согласно законопроекту, одобренному Кабинетом Министров, сооружения стоимостью 353 млн евро должны быть оборудованы датчиками движения. Документ направлен из кабмина в нижнюю палату парламента Польши - Сейм, сообщается в среду, 13 октября, передает УНН.
Цитата
“Попыток пересечь границу делается все больше”, — так обосновал свой законопроект правительство. Проект также предусматривает, что никто не сможет приближаться к новому пограничного заграждения ближе, чем на 200 метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ: в Польше задержали украинца за помощь в организации незаконной миграции из Беларуси
Рост количества мигрантов жалуются также Латвия, Литва и Германия
Начиная с августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как считают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Брюсселя. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивает условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам со странами — членами ЕС. Кроме Польши, увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью также жалуются Литва и Латвия.
В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, свела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.
По данным министерства внутренних дел Германии, Берлин также отмечает значительное увеличение числа тех, кто незаконно проник на территорию страны. Так, с августа 2021 в ФРГ нелегально перебрались через Беларусь 4300 мигрантов. Сообщается также о задержании контрабандистов, отметил в среду официальный представитель министерства внутренних дел ФРГ.