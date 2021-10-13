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ЗМІ: у Польщі затримали українців за допомогу в організації незаконної міграції з Білорусі

Київ • УНН

 • 19758 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі у вівторок затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Про це інформує пресслужба Підляського відділу польської прикордонслужби, пише УНН.

Цитата

«Чотири людини були заарештовані за допомогу в організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону: двоє громадян Сирії з німецьким посвідкою на проживання та двоє громадян України», - повідомили прикордонники.

Деталі

За даними відділу, офіцери за минулу добу виявили 470 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку жовтня було зафіксовано 6,7 тисяч таких спроб, а з початку року - 18,3 тисячі.

Повідомляється, що від початку цього року працівники Підляського відділу затримали 250 осіб, серед яких були теж громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Контекст

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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