ЗМІ: у Польщі затримали українців за допомогу в організації незаконної міграції з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі у вівторок затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. Про це інформує пресслужба Підляського відділу польської прикордонслужби, пише УНН.
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«Чотири людини були заарештовані за допомогу в організації незаконного перетину польсько-білоруського кордону: двоє громадян Сирії з німецьким посвідкою на проживання та двоє громадян України», - повідомили прикордонники.
Деталі
За даними відділу, офіцери за минулу добу виявили 470 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку жовтня було зафіксовано 6,7 тисяч таких спроб, а з початку року - 18,3 тисячі.
Повідомляється, що від початку цього року працівники Підляського відділу затримали 250 осіб, серед яких були теж громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.
Контекст
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва і Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.