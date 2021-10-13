СМИ: в Польше задержали украинцев за помощь в организации незаконной миграции из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Работники Подляшского отдела пограничной службы Польши во вторник задержали двух граждан Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба Подляшского отдела польской погранслужбы, пишет УНН.
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“Четыре человека были арестованы за помощь в организации незаконного пересечения польско-белорусской границы: двое граждан Сирии с немецким видом на жительство и двое граждан Украины”, — сообщили пограничники.
Детали
По данным отдела, офицеры за минувшие сутки обнаружили 470 попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала октября было зафиксировано 6700 таких попыток, а с начала года — 18,3 тысячи.
Сообщается, что с начала этого года сотрудники Подляшского отдела задержали 250 человек, среди которых были также граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.
Контекст
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.