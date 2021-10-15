Парламент Польщі проголосував за вигнання нелегальних мігрантів

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Зміни в законі передбачають, що мігранти, які незаконно перетинають кордон і були затримані на місці, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в’їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років.

Крім того, нововведення дозволяє польській владі залишати без розгляду клопотання про надання притулку, подана після незаконного перетинання кордону, якщо заявник не прибув безпосередньо із зони, де його життя чи свобода знаходяться під загрозою.

Контекст

В останні тижні Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан, яке забороняє журналістам і гуманітарним організаціям доступ до всієї лінії 400-кілометрового кордону.

На кордоні Польщі з Білоруссю знову знайшли тіло мігранта

14 жовтня в прикордонній з Білоруссю польській зоні було виявлено труп ще одного нелегального мігранта. Тіло чоловіка було помічено в полі екіпажем поліцейського вертольота в ході патрулювання території, на якій діє режим надзвичайного стану.

Речник поліції Томаш Крупа сказав польському виданню Gazeta Wyborcza, що загиблий — 24-річний біженець з Сирії, до цього перебував на території Білорусі. При собі він мав білоруську візу, видану в середині вересня.

За інформацією влади Польщі, Литви та Білорусі, в цілому вже сім чоловік були знайдені мертвими на кордоні з тих пір, як регіон зіткнувся з безпрецедентним напливом мігрантів цього літа. Обставини загибелі залишаються в основному неясними.

З серпня тисячі мігрантів — в основному з країн Близького Сходу і Африки — намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Як вважають в ЄС, надаючи біженцям можливість переходити кордон, білоруський правитель Олександр Лукашенко мстить за санкції Євросоюзу. Є підозри, що білоруська влада навмисно забезпечує умови для ввезення нелегальних мігрантів в країну і незаконно переправляють їх до кордонів Євросоюзу. Крім Польщі, на збільшення кількості мігрантів на кордонах з Білоруссю скаржаться Литва і Латвія.