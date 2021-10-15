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Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Парламент Польши проголосовал за изгнание нелегальных мигрантов

Киев  •  УНН

 • 32855 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Польский парламент в четверг, 14 октября, проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничной сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения, передает УНН.

Детали

Изменения в законе предусматривают, что мигранты, которые незаконно пересекают границу и были задержаны на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, нововведение позволяет польским властям оставлять без рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл непосредственно из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

Контекст

В последние недели Варшава разместила на границе тысячи солдат, свела забор из колючей проволоки и ввела чрезвычайное положение, запрещающее журналистам и гуманитарным организациям доступ ко всей линии 400-километровой границы.

На границе Польши с Беларусью снова нашли тело мигранта

14 октября в приграничной с Беларусью польской зоне было обнаружен труп еще одного нелегального мигранта. Тело мужчины было замечено в поле экипажем полицейского вертолета в ходе патрулирования территории, на которой действует режим чрезвычайного положения.

Представитель полиции Томаш Крупа сказал польскому изданию Gazeta Wyborcza, что погибший — 24-летний беженец из Сирии, до этого находился на территории Беларуси. При себе он имел белорусскую визу, выданную в середине сентября.

По информации властей Польши, Литвы и Беларуси, в целом уже семь человек были найдены мертвыми на границе с тех пор, как регион столкнулся с беспрецедентным наплывом мигрантов этим летом. Обстоятельства гибели остаются в основном неясными.

С августа тысячи мигрантов — в основном из стран Ближнего Востока и Африки — пытаются пересечь польскую границу со стороны Беларуси. Как считают в ЕС, предоставляя беженцам возможность переходить границу, белорусский правитель Александр Лукашенко мстит за санкции Евросоюза. Есть подозрения, что белорусские власти намеренно обеспечивает условия для ввоза нелегальных мигрантов в страну и незаконно переправляют их к границам Евросоюза. Кроме Польши, увеличение количества мигрантов на границах с Беларусью жалуются Литва и Латвия.

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