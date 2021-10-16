В ООН розкритикували новий закон про вигнання нелегалів з Польщі

Цитата

“Закон, прийнятий Польщею нібито у відповідь на ситуацію на кордоні Євросоюзу з Білоруссю, суперечить міжнародному праву та законодавству ЄС і лише посилить страждання людей, змушених бігти”, — сказано в тексті заяви. Гойер вказує, що новий закон суперечить, зокрема, Конвенції про статус біженців 1951 року, в якій чітко говориться, що особи, які шукають притулку, не повинні каратися за незаконний перетин кордону. “Незаконне перетинання кордону не звільняє держави від міжнародних зобов’язань, що стосуються права притулку”, — підкреслила представник ООН.

Доповнення

Агентство ООН у справах біженців нагадало, що прохачі притулку, біженці і мігранти ніколи не повинні використовуватися державами для досягнення політичних цілей. Воно “визнає проблеми, з якими зіткнулася Польща”, і висловило готовність тісно співпрацювати з владою країни для пошуку шляхів виходу з міграційного кризи.

Парламент Польщі проголосував за вигнання нелегальних мігрантів

Польський парламент 14 жовтня проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Крім того, після прийняття поправки до закону парламент схвалив зведення прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яке повинно бути обладнане датчиками руху.

Зміни в законі передбачають, що нелегально перетинають кордон мігранти, затримані на місці, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в’їзд в країну на термін від півроку до трьох років. Нововведення дозволяє польській владі залишати без розгляду клопотання про надання притулку, подане після незаконного перетинання кордону, якщо заявник не прибув безпосередньо із зони, де його життя чи свобода знаходяться під загрозою.

В останні тижні Варшава розмістила на кордоні тисячі солдатів, звела паркан з колючого дроту і ввела надзвичайний стан, яке забороняє журналістам і гуманітарним організаціям доступ до всієї лінії 400-кілометрового кордону.

На кордоні Польщі з Білоруссю знову знайшли тіло мігранта

14 жовтня в прикордонній з Білоруссю польській зоні було виявлено труп ще одного нелегального мігранта. Тіло чоловіка було помічено в полі екіпажем поліцейського вертольота в ході патрулювання території, на якій діє режим надзвичайного стану.

Речник поліції Томаш Крупа сказав польському виданню Gazeta Wyborcza, що загиблий — 24-річний біженець з Сирії, до цього перебував на території Білорусі. При собі він мав білоруську візу, видану в середині вересня.

За інформацією влади Польщі, Литви та Білорусі, в цілому вже сім чоловік були знайдені мертвими на кордоні з тих пір, як регіон зіткнувся з безпрецедентним напливом мігрантів цього літа. Обставини загибелі залишаються в основному неясними.

З серпня тисячі мігрантів — в основному з країн Близького Сходу і Африки — намагаються перетнути польський кордон з боку Білорусі. Як вважають в ЄС, надаючи біженцям можливість переходити кордон, білоруський правитель Олександр Лукашенко мстить за санкції Євросоюзу. Є підозри, що білоруська влада навмисно забезпечує умови для ввезення нелегальних мігрантів в країну і незаконно переправляють їх до кордонів Євросоюзу. Крім Польщі, на збільшення кількості мігрантів на кордонах з Білоруссю скаржаться Литва і Латвія.