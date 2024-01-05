В ООН рассказали о состоянии мировой экономики в 2024 году

Глобальный экономический рост замедлится с 2,7 процента в 2023 году до 2,4 процента в 2024 году. Об этом говорится в отчете ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы до 2024 года", обнародованным в четверг, передает УНН.

Детали

Ослабление мировой торговли, высокая стоимость заимствований, высокий государственный долг, неизменно низкие инвестиции и рост геополитической напряженности ставят под угрозу глобальный рост, говорится в отчете.

Прогнозируется, что рост многих развитых экономик, особенно Соединенных Штатов, замедлится в 2024 году из-за высоких процентных ставок, замедления потребительских расходов и слабости рынков труда.

Краткосрочные перспективы роста для многих развивающихся стран, особенно в Восточной Азии, Западной Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне, также ухудшаются из-за более жестких финансовых условий, сужения фискального пространства и слабого внешнего спроса.

Мир пытается вернуться к 3,0-процентному среднему годовому показателю с 2000 по 2019 годы, представляющему годы неравного роста сказал Шантану Мукерджи, директор Отдела экономического анализа и политики Департамента ООН.

Прогнозируется, что рост в Соединенных Штатах составит 1,4 процента в 2024 году после прогнозируемого роста в 2,5 процента в 2023 году.

Среди крупнейших развитых экономик Европейский Союз увидит более высокие темпы роста в 1,2 процента в 2024 году с примерно 0,5 процента в 2023 году. Японская экономика продолжит замедляться с 1,7 процента в 2023 году до 1,2 процента в 2024 году.

Экономика Китая замедлится с 5,3 процента в 2023 году до 4,7 процента в 2024 году. Согласно отчету, экономика Индии, которая, по оценкам, выросла на 6,3 процента в 2023 году, вырастет на 6,2 процента в 2024 году.

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Прогнозируется, что глобальная инфляция снизится и в дальнейшем с примерно 5,7 процента в 2023 году до 3,9 процента в 2024 году. Однако ценовое давление во многих странах все еще высокое, и любая дальнейшая эскалация геополитических конфликтов создает риск нового роста инфляции, предупреждает отчет.

Отчет призывает к укреплению международного сотрудничества для стимулирования роста и продвижения экологического перехода.

2024 год должен стать годом, когда мы вырвемся из трясины. Осуществляя крупные, смелые инвестиции, мы можем стимулировать устойчивое развитие и борьбу с климатом, а также поставить глобальную экономику на более сильный путь роста для всех сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в предисловии доклада.

По его словам, пришло время для эффективного механизма погашения долга, чтобы освободить фискальное пространство для инвестиций в здравоохранение, образование, социальную защиту, достойную работу, цифровую инфраструктуру и возобновляемые источники энергии.