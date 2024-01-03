ООН должна добавить усилия для лишения россии военного потенциала - Кислица
Киев • УНН
Украина призывает ООН сократить военный потенциал россии, чтобы положить конец военным преступлениям; указывает на широкомасштабные нападения на гражданское население как насущную потребность в действиях.
Государства-члены Организации Объединенных Наций (ООН) должны усилить усилия для лишения страны-агрессора военного потенциала, и заставить прекратить совершать военные преступления. С таким призывом представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к руководству Генассамблеи в своем своем открытом письме. Часть этого обращения, на фоне продолжающихся массированных ударов России по гражданским объектам Украины, Кислица опубликовал в соцсети Х, передает УНН.
Эти широкомасштабные нападения, которые не имеют никакой военной подоплеки и имеют целью целью лишь терроризировать мирное население и уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины, свидетельствуют о том, что необходимы усиленные и объединенные усилия государств-членов ООН, чтобы лишить агрессора его военного потенциала, заставить агрессора прекратить нарушение Устава ООН и вернуться к принципам международного права. Преступление агрессии, военные преступления и преступления против человечности, совершенные Российской Федерацией, в очередной раз свидетельствуют о недопустимости бездействия в отношении нелегитимного присутствия России в Совбезе ООН.
Детали
В своем официальном обращении к руководству Генассамблеи ООН Сергей Кислица подробно рассказал сколько снарядов и каких типов российские военные выпустили по Украине утром 2го января. Он также описал количество жертв и какие разрушения вызвала эта массированная атака рф против Украины.
В конце письма, он попросил распространить данное обращение, как один из документов одиннадцатой экстренной специальной сессии Генассамблеи, которая будет идти пунктом №5 в повестке дня и среди участников Совета Безопасности ООН.
Дополнительно
По данным Воздушных Сил ВСУ, 2 января российская армия использовала 99 ракет различных типов и ударных беспилотников.
Среди них:
БПЛА Shahed-136/131 (все 35 были уничтожены);
Х-101/Х-555/Х-55 - не менее 70 крылатых ракет, враг применил бомбардировщики Ту-95МС;
Х-47М2 "Кинжал" и истребители МиГ-31К - враг запустил десять аэробаллистических ракет;
Также, оккупанты атаковали с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр";
З севера - 12-ю ракетами Искандер-М/С-300/С-400;
С самолетов тактической авиации Су-35 самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.
Согласно официальной информации, которую обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".
В общем, по данным МВД в результате нападения россии на Украину 127 человек пострадали и 5 погибли.
ООН должна добавить усилия для лишения россии военного потенциала - Кислица
Украина призывает ООН сократить военный потенциал россии, чтобы положить конец военным преступлениям; указывает на широкомасштабные нападения на гражданское население как насущную потребность в действиях.
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