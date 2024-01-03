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ООН має посилити зусилля для позбавлення росії військового потенціалу – Кислиця

ООН має посилити зусилля для позбавлення росії військового потенціалу – Кислиця

Київ • УНН

 • 44223 перегляди

Україна закликає ООН скоротити військовий потенціал росії, щоб покласти край військовим злочинам; вказує на широкомасштабні напади на цивільне населення як нагальну потребу в діях.

Держави-члени Організації Об'єднаних Націй (ООН) мають посилити зусилля для позбавлення країни-агресора військового потенціалу, та змусити припинити вчиняти воєнні злочини. Із таким закликом представник України при ООН Сергій Кислиця звернувся до керівництва Генасамблеї у своєму відкритому листі. Частину цього звернення, на тлі триваючих масованих ударів росії по цивільних об'єктах України, Кислиця опублікував у соцмережі Х, передає УНН.

Ці широкомасштабні напади, які не мають жодного військового підґрунтя і мають на меті лише тероризувати мирне населення та знищити цивільну інфраструктуру України, свідчать про те, що необхідні посилені та об’єднані зусилля держав-членів ООН, щоб позбавити агресора його військового потенціалу, змусити агресора припинити порушення Статуту ООН і повернутися до принципів міжнародного права. Злочин агресії, військові злочини та злочини проти людяності, вчинені Російською Федерацією, вкотре свідчать про неприпустимість бездіяльності щодо нелегітимної присутності Росії в Радбезі ООН.

– процитував Кислиця частину свого листа до керівництва Генасамблеї ООН.
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Деталі

У своєму офіційному зверненні до керівництва Генасамблеї ООН Сергій Кислиця детально розповів скільки снарядів та яких типів російські військові випустили по Україні зранку 2го січня. Він також описав кількість жертв та які руйнування спричинила ця масована атака рф проти України.

Насамкінець листа, він попросив розповсюдити дане звернення, як один із документів одинадцятої екстреної спеціальної сесії Генасамблеї, що йтиме пунктом №5 у порядку денному та серед учасників Ради Безпеки ООН.

Додатково

За даними Повітряних Сил ЗСУ, 2 січня російська армія використала 99 ракет різних типів та ударних безпілотників.

Серед них:

 БПЛА Shahed-136/131 (усі 35 було знищено);

Х-101/Х-555/Х-55 - не менше 70 крилатих ракет, ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС;

Х-47М2 "Кинджал" та винищувачі МіГ-31К -  ворог запустив десять аеробалістичних ракет;

Також, окупанти атакували з моря трьома крилатими ракетами "Калібр";

З півночі – 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400;

Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Згідно з офіційною інформацію, яку оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, українські захисники знищили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три з трьох крилатих ракет "Калібр".

Загалом, за даними МВС в результаті нападу росії на Україну 127 людей постраждали і 5 загинули.

Тетяна Салганік

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