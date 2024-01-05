В ООН розповіли про стан світової економіки у 2024 році

Глобальне економічне зростання сповільниться з 2,7 відсотка у 2023 році до 2,4 відсотка у 2024 році. Про це йдеться у звіті ООН "Світова економічна ситуація та перспективи до 2024 року", оприлюдненим у четвер, передає УНН.

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Послаблення світової торгівлі, висока вартість запозичень, високий державний борг, незмінно низькі інвестиції та зростання геополітичної напруженості ставлять під загрозу глобальне зростання, йдеться у звіті.

Прогнозується, що зростання багатьох розвинутих економік, особливо Сполучених Штатів, сповільниться у 2024 році через високі відсоткові ставки, уповільнення споживчих витрат і слабкість ринків праці.

Короткострокові перспективи зростання для багатьох країн, що розвиваються, особливо у Східній Азії, Західній Азії, Латинській Америці та Карибському басейні, також погіршуються через жорсткіші фінансові умови, звуження фіскального простору та слабкий зовнішній попит.

Світ намагається повернутися до 3,0-відсоткового середнього річного показника з 2000 по 2019 роки, що представляє роки нерівного зростання сказав Шантану Мукерджі, директор Відділу економічного аналізу та політики Департаменту ООН.

Прогнозується, що зростання в Сполучених Штатах становитиме 1,4 відсотка в 2024 році після прогнозованого зростання в 2,5 відсотка в 2023 році.

Серед найбільших розвинутих економік Європейський Союз побачить вищі темпи зростання в 1,2 відсотка в 2024 році з приблизно 0,5 відсотка в 2023 році. Японська економіка продовжить сповільнюватися з 1,7 відсотка в 2023 році до 1,2 відсотка в 2024 році.

Економіка Китаю сповільниться з 5,3 відсотка в 2023 році до 4,7 відсотка в 2024 році. Згідно зі звітом, економіка Індії, яка, за оцінками, зросла на 6,3 відсотка в 2023 році, зросте на 6,2 відсотка в 2024 році.

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Прогнозується, що глобальна інфляція знизиться й надалі з приблизно 5,7 відсотка у 2023 році до 3,9 відсотка у 2024 році. Проте ціновий тиск у багатьох країнах все ще високий, і будь-яка подальша ескалація геополітичних конфліктів створює ризик нового зростання інфляції, попереджає звіт.

Звіт закликає до зміцнення міжнародного співробітництва для стимулювання зростання та просування екологічного переходу.

2024 рік має стати роком, коли ми вирвемося з трясовини. Здійснюючи великі, сміливі інвестиції, ми можемо стимулювати сталий розвиток і боротьбу з кліматом, а також поставити глобальну економіку на більш сильний шлях зростання для всіх сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у передмові доповіді.

За його словами, настав час для ефективного механізму погашення боргу, щоб звільнити фіскальний простір для інвестицій у охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, гідну роботу, цифрову інфраструктуру та відновлювані джерела енергії.