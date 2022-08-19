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В ООН назвали "образцовой" реакцию ЕС на наплыв беженцев из Украины после 24 февраля

Киев • УНН

 • 113411 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал реакцию Европейского Союза на наплыв беженцев из Украины "образцовой". Он отметил, что почти 4 миллиона украинцев, преимущественно женщины и дети, зарегистрировались в системе временной защиты ЕС с начала войны около шести месяцев назад, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

В ООН назвали "образцовой" реакцию ЕС на наплыв беженцев из Украины после 24 февраля

Детали

Гранди отметил, что странам Европы удалось принять миллион украинцев, бежавших от российского вторжения. Он добавил, что пример ЕС показывает, что можно разместить большое количество лиц, ищущих убежища, и этот подход следует применять для приема убегающих из других стран.

То, как европейские страны быстро приняли украинских беженцев резко контрастирует с усилиями ЕС в последние годы, направленными на то, чтобы не дать мигрантам из Африки и Ближнего Востока добраться до берегов Европы.

Некоторые европейские лидеры пытались провести разницу между тяготами, с которыми столкнулись украинцы, и бедствиями других беженцев. Гранди оценил такие заявления как "расистские".

Цитата

"Если это возможно для столь большого количества людей, и поскольку это оказалось настолько эффективным, почему бы не использовать некоторые из этих подходов также для других людей, которые собираются постучаться в двери Европы?" – отметил он в интервью AP.

Напомним

В 2021 году украинцы получили больше всего видов на жительство в ЕС – около 30% от общего количества выданных.

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