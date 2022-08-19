В ООН назвали "зразковою" реакцію ЄС на наплив біженців з України після 24 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді назвав реакцію Європейського Союзу на наплив біженців з України "зразковою". Він зазначив, що майже 4 мільйони українців, переважно жінки та діти, зареєструвалися у системі тимчасового захисту ЄС з початку війни близько шести місяців тому, пише УНН з посиланням на Associated Press.
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Гранді відзначив, що країнам Європи вдалося прийняти мільйон українців, які втекли від російського вторгнення. Він додав, приклад ЄС показує, що можна розмістити велику кількість осіб, які шукають притулку, і цей підхід слід застосовувати для прийому тих, хто тікає з інших країн.
Те, як європейські країни швидко прийняли українських біженців різко контрастує із зусиллями ЄС протягом останніх років, спрямованими на те, щоб не дати мігрантам з Африки та Близького Сходу дістатися до берегів Європи.
Деякі європейські лідери намагалися провести різницю між тяготами, з якими зіткнулися українці, та лихами інших біженців. Гранді оцінив такі заяви як "расистські".
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"Якщо це можливо для такої великої кількості людей, і оскільки це виявилося настільки ефективним, чому б не використати деякі з цих підходів також для інших людей, які збираються постукати в двері Європи?" - зазначив він в інтерв'ю AP.
Нагадаємо
У 2021 році українці отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС – близько 30% від загальної кількості виданих.