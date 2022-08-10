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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Майже кожна третя: українці за рік отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС

Майже кожна третя: українці за рік отримали найбільше посвідок на проживання у ЄС

Київ • УНН

 • 112784 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Кількість нових дозволів на проживання в ЄС у 2021 році наблизилася до допандемічного рівня. Найбільше нових посвідок на проживання отримали минулого року українці – близько 30% від загальної кількості виданих, повідомляє УНН з посиланням на EURACTIV.

Деталі

Попри пандемію, кількість вперше виданих посвідок на проживання в ЄС громадянам країн, що не входять до блоку, підскочила на 31% - до 2 952 300 у 2021 році порівняно з минулим роком, що трохи менше 2 955 300 таких дозволів, виданих у 2019 року, повідомило статистичне управління блоку у вівторок. Це збільшення було зумовлене в основному зайнятістю, на яку у 2021 році припадало 1,3 мільйона дозволів, та освітою.

Польща лідирує за кількістю нових дозволів в блоці переважно через імміграцію, пов'язану з роботою, тоді як Франція переважно приваблює студентів.

Так, Польща видала майже мільйон вперше виданих посвідок на проживання — 33% від загальної кількості дозволів на проживання в блоці — з яких 790 100 було пов'язано з роботою, зокрема 666 300 українців за двосторонніми угодами. За нею слідують Іспанія, Франція, Італія, Німеччина та Нідерланди. Водночас, шість держав-членів становили близько трьох чвертей усіх дозволів, виданих у ЄС у 2021 році.

Українці отримали найбільшу кількість нових посвідок на проживання у минулому році, близько 30% від загальної кількості виданих. За ними йдуть громадяни Марокко та білорусі, які разом становлять 10%.

Франція, безумовно, була найпоширенішим напрямком для студентів із країн, які не входять до ЄС: у 2021 році було видано 90 600 нових посвідок, переважно громадянам Китаю. Кількість нових посвідок для сирійців та бразильців скоротилася у 2021 році на 14% та 2% відповідно.

За даними Євростату, географічна близькість, історичні та мовні зв'язки або сформована спільнота мігрантів вплинули на вибір країни для багатьох нових іммігрантів. Сусідна Польща була основним місцем призначення для українців та білорусів, у той час як марокканці, бразильці та колумбійці шукали місце проживання у Франції, Португалії та Іспанії.

Доповнення

Біженці з України, які перемістилися до Євросоюзу, а потім вирішили знову потрапити на Батьківщину, зможуть в умовах війни повернутися до ЄС у будь-який час.

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