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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Біженці з України зможуть повернутися до ЄС у будь-який час - єврокомісар

Біженці з України зможуть повернутися до ЄС у будь-який час - єврокомісар

Київ • УНН

 • 369445 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Біженці з України, які перемістилися до Євросоюзу, а потім вирішили знову потрапити на Батьківщину, зможуть в умовах війни повернутися до ЄС у будь-який час. Про це заявила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоханссон під час візиту до Києва 2 серпня, передає УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Ми завжди будемо готові з відкритим серцем прийняти українців, які мають потребу", - заявила Йоханссон.

Деталі

Повідомляється, що громадянам України дозволено вільно пересуватися територією європейської спільноти та працювати там. Вони також мають право на медичне обслуговування, житлоплощу, а діти – на здобуття освіти.

Як уточнило агентство dpa, українці, які виїжджають до України на постійній основі, мають відмовитися від статусу тимчасового захисту. У той же час, у разі повернення вони зможуть у будь-який час зареєструватися для відновлення його дії.

За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 6 млн людей з України перемістилися в інші країни Європи.

Йоханссон, свою чергою, розповіла, що на залізничному вокзалі у Києві побачила довгу чергу українців з дітьми та багажем, які повернулися на Батьківщину. Єврокомісар вважає "великим кроком уперед", що так багато жителів вирішили "повернутись додому та відновлювати Україну".

Доповнення

14 липня повідомлялося, що за даними Агентства ООН у справах біженців, понад 9 мільйонів людей перетнули кордон з Україною після того, як росія вторглася до країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шотландія зупиняє програму спонсорства українських біженців через нестачу відповідного житла

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