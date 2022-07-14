С начала полномасштабного вторжения более 9 млн украинцев пересекли границу – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. По данным Агентства ООН по делам беженцев, более 9 миллионов человек пересекли границу с Украиной после того, как россия вторглась в страну. Об этом сообщает агентство Reuters, пишет УНН.
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По данным агентства, по состоянию на среду 13 июля, с начала российского вторжения 24 февраля было зафиксировано 9 136 006 пересечений границы.
Больше всего украинских беженцев в Польше: на 11 июля в стране официально зарегистрировано 1 221 596 беженцев. Около 900 тысяч нашли убежище в Германии, 391 тысяч – в Чехии, примерно по 150 тысяч – в Турции и Италии. Чуть более 80 тысяч беженцев остаются в Молдове, Румынии, Словакии и Франции.
Напомним
Шотландия приостанавливает программу спонсорства украинских беженцев из-за нехватки соответствующего жилья.