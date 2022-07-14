З початку повномасштабного вторгнення понад 9 млн українців перетнули кордон – ООН

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За даними агентства, станом на середу 13 липня, з початку російського вторгнення 24 лютого було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.

Найбільше українських біженців у Польщі: на 11 липня в країні офіційно зареєстровано 1 221 596 біженців. Близько 900 тисяч знайшли притулок у Німеччині, 391 тисяча – у Чехії, приблизно по 150 тисяч – у Туреччині та Італії. Трохи більш ніж по 80 тисяч біженців залишаються у Молдові, Румунії, Словаччині та Франції.

Нагадаємо

Шотландія призупиняє програму спонсорства українських біженців через брак відповідного житла.