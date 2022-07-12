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Шотландія призупиняє програму спонсорства українських біженців через брак відповідного житла

Шотландія призупиняє програму спонсорства українських біженців через брак відповідного житла

Київ • УНН

 • 218401 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Уряд Шотландії оголосив, що призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Наразі 4666 із 7000 українців прибули до Шотландії за "спонсорською схемою", яку запустили 18 березня. Країна очікує прийняти додатково 18 000 осіб у найближчі місяці, тобто вона видасть більше віз, ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія на душу населення.

Якщо цифри збережуться такими темпами, місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення, яке, за словами уряду, "не є стійким рішенням" і не відповідає "теплому шотландському прийому", який вони прагнули запропонувати травмованим і вразливим людям.

Уряд Шотландії закликав уряд Великобританії скасувати всі візові вимоги. Згідно зі схемою, яку планується припинити в середу, люди, які подають заявку на отримання візи Великобританії, можуть обрати уряд Шотландії як спонсора. Лише після того, як міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалить заявку, біженець зможе виїхати до Шотландії.

Нагадаємо

США нададуть 368 млн доларів на підтримку українських біженців.

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